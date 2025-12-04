Скидки
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
15:00 Мск
Во втором сезоне «Фоллаута» избежали выбора канонической концовки Fallout: New Vegas

Издание IGN взяло интервью у продюсера сериала «Фоллаут» Джонатана Нолана. Он рассказал, как продолжение затронет события игры Fallout: New Vegas.

По словам Нолана, авторы придумали способ, чтобы все концовки из оригинальной игры учитывались в сюжете. Во втором сезоне все фракции, которые участвовали в Fallout: New Vegas, будут уверены, что именно они победили.

У нас была замечательная идея, что в конце конфликта после событий игры каждая фракция может считать себя победительницей. Мне кажется, в этом есть что-то поэтичное.

События второго сезона «Фоллаут» будут происходить спустя 15 лет после финала Fallout: New Vegas. Главные герои попадут в знаменитый город, который знаком фанатам оригинальной игры. Продолжение стартует 17 декабря — всего выйдет восемь серий.

Как смотреть второй сезон «Фоллаута»:
Расписание выхода второго сезона сериала «Фоллаут»
