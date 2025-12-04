Третий сезон шпионского сериала «Ночной агент» выйдет 19 февраля — тизер

Компания Netflix раскрыла дату выхода третьего сезона сериала «Ночной агент». Премьера продолжения шпионского шоу состоится на стриминговом сервисе 19 февраля.

Сериал рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сначала могло показаться.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023-го в сервисе, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев после выхода. Продолжение вышло в январе 2025 года и также стало популярным.