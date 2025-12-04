FaZe Clan победила Team Vitality на StarLadder Budapest Major — 2025

FaZe Clan переиграла Team Vitality на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 13:7 на карте Nuke.

MVP встречи стал Давид frozen Чернянский, который завершил серию с K/D 21-8 при рейтинге 1.94. Сразу после матча игрок заявил, что выход 3-0 на второй стадии подарил команде уверенность.

По результатам матча, FaZe Clan сыграет в сетке 1-0, а Team Vitality — в корзине 0-1. После 20:00 мск начнётся второй раунд третьей стадии мэйджора, о соперниках станет известно позже.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.