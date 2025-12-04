Для видеокарт RTX 5000 вернули поддержку PhysX в старых играх

Компания NVIDIA сообщила, что вернула для видеокарт RTX 5000 поддержку PhysX — технологию с графическим ускорением, которая позволяет играм реалистично имитировать различные эффекты. Теперь функцию поддерживают некоторые популярные видеоигры.

PhysX был важен для многих старых проектов, но при этом не был доступен на видеокартах RTX 5000 — всё потому, что в них не поддерживалась 32-битная программная архитектура. В связи с этим компании пришлось вручную внедрять функцию в игры, чтобы они лучше работали. Сейчас PhysX доступен для девяти проектов.

Какие игры теперь поддерживают PhysX на видеокартах RTX 5000:

Alice: Madness Returns;

Assassin’s Creed 4: Black Flag1;

Batman: Arkham City;

Batman: Arkham Origins;

Borderlands 2;

Mafia 2;

Metro 2033;

Metro: Last Light;

Mirror’s Edge.

В NVIDIA также отметили, что поддержку PhysX в 2026-м добавят для Batman: Arkham Asylum. Какие игры в будущем получат ускорение, пока неизвестно.