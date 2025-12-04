Скидки
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
15:00 Мск
Riot Games протестирует прямое общение тренеров и игроков в официальных матчах LoL

Riot Games объявила о запуске пилотной версии системы Coach Voice — функции, которая позволит тренерам напрямую общаться с игроками во время официальных матчей League of Legends. Первые тесты пройдут в азиатском регионе, включая LCK.

Сейчас тренерский штаб может влиять на матч только в стадии драфта. После начала игры любые подсказки запрещены, а анализ и корректировки стратегии происходят уже по итогам встречи. По словам Riot, это ограничивает развитие командной тактики и сужает роль тренеров.

Новая система должна решить эту проблему: Coach Voice даст тренерам возможность коротко вмешиваться в ход игры и корректировать стратегию в реальном времени. Это, по мнению Riot, добавит динамики матчам и позволит зрителям увидеть игру под другим углом.

Формат будет строго регламентирован. Тренерский штаб получает право на три голосовых обращения за матч, каждое — длительностью до 45 секунд. Использование команды проходит по заранее утверждённым процедурам и не прерывает игру. Участвовать в программе смогут до двух представителей тренерского состава — тренеров, менеджеров или аналитиков, зарегистрированных в ростере.

При этом ограничения сохраняются: тренеры видят игру только с командной перспективы и не могут взаимодействовать с кем-либо вне команды до завершения матча.

В Riot Games подчеркнули, что это испытательный этап. По итогам пилота компания будет решать, стоит ли вводить Coach Voice в других регионах и на международных турнирах вроде MSI и Worlds.

