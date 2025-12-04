В России заблокировали мессенджер SnapChat

Роскомнадзор заблокировал популярный мессенджер SnapChat в России. Причиной стало нарушение российского законодательства.

В ведомстве отметили, что мессенджер заблокировали ещё в октябре. Роскомнадзор также сообщил, что сервис «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан»

Snapchat — это мессенджер, созданный в 2011 году. Платформа позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями и видео, которые удаляются в течение короткого времени. Платформа стала очередным сервисом, который заблокировали в России. Ранее в стране также заблокировали мессенджеры WhatsApp и Viber, популярнейшую игровую платформу Roblox и приложение для общения Discord.