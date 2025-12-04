Скидки
Вин Дизель придумает фильм про игрушек-боксёров Rock'em Sock'em и снимется в нём

Комментарии

Издание Deadline сообщило, что звезда «Форсажа» Вин Дизель выступит автором фильма про роботов Rock'em Sock'em — знаменитых игрушек-боксёров от студии Mattel. Дата выхода картины пока неизвестна.

Актёр не только сыграет главную роль, но и напишет сценарий к ленте. Дизель отметил, что рад участвовать в создании фильма про любимую игрушку из детства.

Я рад расширить вселенную Mattel, представив эту классическую игрушку из моего детства современной аудитории и рассказав историю, которая исследует роль конкуренции в мире, часто измеряемом силой и доминированием. Фильм осмелится раскрыть силу сострадания, лежащую в основе нашего мира.

Игрушки Rock'em Sock'em представляют собой небольшую настольную игру, где двое игроков сражаются роботами на маленьком ринге. Какой сюжет выстроят вокруг боксёров в предстоящем фильме, пока неизвестно.

Комментарии
