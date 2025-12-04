Скидки
FURIA разгромила NAVI на StarLadder Budapest Major — 2025

FURIA разгромила NAVI на StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии

FURIA Esports закрыла Natus Vincere со счётом 13:2 на Nuke в рамках первого раунда третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
04 декабря 2025, четверг. 18:55 МСК
FURIA
Окончен
1 : 0
Natus Vincere

Данил molodoy Голубенко сыграл матч с K/D 19-6 при рейтинге 1.81. При этом лучший рейтинг команды показал Кайке KSCERATO Керато — 1.94 с K/D 17-6. В NAVI же худший K/D у Дрина makazze Шакири, 2-14.

FURIA Esports вышла на счёт 1-0 в швейцарке третьей стадии, когда как NAVI упала в сетку 0-1. Команды позже проведут по ещё одной игре в рамках второго раунда.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

