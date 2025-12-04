Анонсирована Total War: Medieval 3 — глобальная стратегия про Средневековье

Британская студия Creative Assembly анонсировала Total War: Medieval 3 — третью часть подсерии стратегий про Средневековье. Разработка началась совсем недавно, и проект выйдет не раньше 2027 года на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Total War. Права на видео принадлежат SEGA.

Разработчики поделились лишь базовыми деталями будущего проекта. Авторы анонсировали игру настолько рано, чтобы взаимодействовать с фанатами Total War на самой ранней стадии производства. В будущей стратегии сделают упор на альтернативную историю и эпичные схватки — в этом, как отметили разработчики, всегда были главные преимущества серии. В этом им поможет обновлённый движок, который сможет похвастаться улучшенным освещением, продвинутой физикой и другими современными технологиями.

Оригинальная Medieval 2: Total War вышла в 2006 году и остаётся одной из самых высокооценённых игр в серии. В Steam у стратегии 95% положительных отзывов от геймеров, которые многие годы просили выпустить продолжение подсерии.