B8 обыграла Team Falcons на StarLadder Budapest Major — 2025
B8 Esports начала третий этап StarLadder Budapest Major — 2025 с победы над Team Falcons. Команды сыграли только одну карту — Ancient, где состав закрыл встречу со счётом 13:10.
CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
04 декабря 2025, четверг. 18:40 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 1
B8
По статистике Максим kyousuke Лукин единственный завершил матч с положительным K/D в 20-18, в то время как Илья m0NESY Осипов закрыл серию с 15-15.
После этой победы B8 переходит в корзину 1-0, тогда как Team Falcons продолжит выступление в группе с показателем 0-1. Следующие матчи третьей стадии начнутся сегодня в 20:00 мск.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
