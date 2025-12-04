Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это история любви»: Ди Каприо — о фильме «Что происходит ночью» с Дженнифер Лоуренс

«Это история любви»: Ди Каприо — о фильме «Что происходит ночью» с Дженнифер Лоуренс
Комментарии

Издание Deadline взяло интервью у знаменитого актёра Леонардо Ди Каприо. Он рассказал о фильме What Happens at Night («Что происходит ночью»), где он сыграет одну из главных ролей вместе с Дженнифер Лоуренс.

По словам артиста, в картине покажут историю любви между мужчиной и умирающей женщиной. Герои окажутся в обстоятельствах, где грань между реальностью и вымыслом будет размытой.

Это история любви, но одновременно и о принятии реальности, данной тебе в этой жизни. В основе фильма лежат отношения между мужчиной и умирающей женщиной. Они оказываются в обстоятельствах, где мы не знаем, что реально, а что нет.

Режиссёром «Что происходит ночью» выступит Мартин Скорсезе («Волк с Уолл-стрит»). Картина станет экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле. Дата выхода фильма пока неизвестна.

О другом фильме с Дженнифер Лоуренс:
Дженнифер Лоуренс два часа голая сходит с ума. Обзор фильма «Умри, моя любовь»
Дженнифер Лоуренс два часа голая сходит с ума. Обзор фильма «Умри, моя любовь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android