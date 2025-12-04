«Это история любви»: Ди Каприо — о фильме «Что происходит ночью» с Дженнифер Лоуренс

Издание Deadline взяло интервью у знаменитого актёра Леонардо Ди Каприо. Он рассказал о фильме What Happens at Night («Что происходит ночью»), где он сыграет одну из главных ролей вместе с Дженнифер Лоуренс.

По словам артиста, в картине покажут историю любви между мужчиной и умирающей женщиной. Герои окажутся в обстоятельствах, где грань между реальностью и вымыслом будет размытой.

Это история любви, но одновременно и о принятии реальности, данной тебе в этой жизни. В основе фильма лежат отношения между мужчиной и умирающей женщиной. Они оказываются в обстоятельствах, где мы не знаем, что реально, а что нет.

Режиссёром «Что происходит ночью» выступит Мартин Скорсезе («Волк с Уолл-стрит»). Картина станет экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле. Дата выхода фильма пока неизвестна.