Стартовал второй этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2025

4 ноября на сайте игровой премии The Game Awards 2025 открылся второй этап голосования в номинации «Голос игроков». В нём представлено 10 игр, за которые можно проголосовать.

В первом этапе предлагалось выбирать из 30 проектов. В новый список вошли следующие игры:

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Dispatch;
  • Donkey Kong Bananza;
  • Genshin Impact;
  • Ghost of Yotei;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong;
  • Kingdom Come: Deliverance 2;
  • Wuthering Waves.

Голосование будет открыто до 6 декабря. После этого начнётся финальный этап, в который войдут пять кандидатов. Сама церемония награждения The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря. «Голос игроков» является единственной номинацией, где решение будет приниматься без участия жюри.

