Стартовал второй этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2025
4 ноября на сайте игровой премии The Game Awards 2025 открылся второй этап голосования в номинации «Голос игроков». В нём представлено 10 игр, за которые можно проголосовать.
В первом этапе предлагалось выбирать из 30 проектов. В новый список вошли следующие игры:
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Dispatch;
- Donkey Kong Bananza;
- Genshin Impact;
- Ghost of Yotei;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- Wuthering Waves.
Голосование будет открыто до 6 декабря. После этого начнётся финальный этап, в который войдут пять кандидатов. Сама церемония награждения The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря. «Голос игроков» является единственной номинацией, где решение будет приниматься без участия жюри.
