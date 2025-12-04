Стартовал второй этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2025

4 ноября на сайте игровой премии The Game Awards 2025 открылся второй этап голосования в номинации «Голос игроков». В нём представлено 10 игр, за которые можно проголосовать.

В первом этапе предлагалось выбирать из 30 проектов. В новый список вошли следующие игры:

Clair Obscur: Expedition 33;

Death Stranding 2: On the Beach;

Dispatch;

Donkey Kong Bananza;

Genshin Impact;

Ghost of Yotei;

Hades 2;

Hollow Knight: Silksong;

Kingdom Come: Deliverance 2;

Wuthering Waves.

Голосование будет открыто до 6 декабря. После этого начнётся финальный этап, в который войдут пять кандидатов. Сама церемония награждения The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря. «Голос игроков» является единственной номинацией, где решение будет приниматься без участия жюри.