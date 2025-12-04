G2 Esports обыграла paiN Gaming на StarLadder Budapest Major — 2025

G2 Esports разгромила paiN Gaming в рамках второго раунда третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч на Dust2 завершился со счётом 13:7.

Лучшим игроком в составе европейской команды стал Альваро SunPayus Гарсия, который закончил встречу с K/D 20-8 при рейтинге 1,56.

G2 Esports вышла на счёт 2-0 в швейцарке третьей стадии и находится в одной игре от плей-офф, когда как paiN Gaming упала в сетку 1-1. Третий раунд пройдёт 5 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.