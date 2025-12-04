3DMAX — на грани вылета с StarLadder Budapest Major — 2025 после разгрома от Team Vitality
Поделиться
Французский коллектив Team 3DMAX не справился с Team Vitality во втором раунде третьей групповой стадии StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась разгромом со счётом 13:4 на Nuke.
CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
3DMAX
Окончен
0 : 1
Team Vitality
Победа команды Матье ZywOo Эрбо привела к сетке 1-1, в то время как Team 3DMAX сейчас в одном матче от вылета с чемпионата. Третий раунд стадии пройдёт 5 декабря уже в формате best-of-3 (до двух побед), расписание появится позднее.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
21:45
-
21:37
-
20:55
-
20:34
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:48
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:52
-
18:47
-
18:23
-
17:56
-
17:41
-
17:29
-
17:26
-
16:50
-
16:43
-
16:23
-
16:22
-
15:51
-
15:51
-
15:25
-
15:17
-
14:55
-
14:45
-
14:29
-
14:27
-
14:01
-
13:45