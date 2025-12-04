Скидки
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
3DMAX — на грани вылета с StarLadder Budapest Major — 2025 после разгрома от Team Vitality

Комментарии

Французский коллектив Team 3DMAX не справился с Team Vitality во втором раунде третьей групповой стадии StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась разгромом со счётом 13:4 на Nuke.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
3DMAX
Окончен
0 : 1
Team Vitality

Победа команды Матье ZywOo Эрбо привела к сетке 1-1, в то время как Team 3DMAX сейчас в одном матче от вылета с чемпионата. Третий раунд стадии пройдёт 5 декабря уже в формате best-of-3 (до двух побед), расписание появится позднее.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

