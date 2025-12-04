Скидки
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
15:00 Мск
Donk сделал второй эйс на StarLadder Budapest Major — 2025

Donk сделал второй эйс на StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии

Данил donk Крышковец оформил второй эйс на StarLadder Budapest Major — 2025 в ходе матча с FaZe Clan. Первый эйс он сделал в рамках встречи с Team Liquid.

На этот раз 18-летний киберспортсмен взял в руки AWP. Это приблизило к рекорду Эмиля Magisk Рейфа, который сделал восемь эйсов на мэйджорах — Данил уже оформил семь эйсов.

На момент новости счёт составляет 9:5 в пользу Team Spirit. В случае победы российский коллектив пройдёт на счёт 2:0 в швейцарке третьей стадии.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

