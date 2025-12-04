Team Falcons обыграла Passion UA на StarLadder Budapest Major — 2025

Team Falcons закрыла Passion UA на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча на карте Nuke завершилась со счётом 13:5.

Благодаря победе команда Ильи m0NESY Осипова перешла в сетку 1-1. MVP матча стал Никола NiKo Ковач с K/D в 26-9 при рейтинге 2,41.

Passion UA, в свою очередь, падает в сетку 0-2 и находится в матче от вылета с чемпионата. Третий раунд со встречами на вылет пройдут 5 декабря, расписание и соперники станут известны позднее.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.