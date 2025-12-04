Скидки
Team Spirit — в одном матче от выхода в плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025

Team Spirit — в одном матче от выхода в плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии

Team Spirit разгромила FaZe Clan в матче второго раунда третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. «Драконы» закрыли оппонентов на Dust2 со счётом 13:5, тем самым прервав их винстрик из шести встреч.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
04 декабря 2025, четверг. 21:50 МСК
FaZe Clan
Окончен
0 : 1
Team Spirit

Данил donk Крышковец показывает уже вторую хорошую игру на мэйджоре, закончив серию с K/D 18-7. В ходе матча с FaZe киберспортсмен оформил уже второй эйс на чемпионате.

Team Spirit перешла в сетку 2-0 и 5 декабря сыграет матч за выход в плей-офф. Соперник станет известен позднее. В то же время FaZe Clan упала в корзину 1-1.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

