«Нужно быть в контакте с молодёжью»: Владимир Путин — о «Телеграме» и других мессенджерах

Президент России Владимир Путин дал большое интервью индийским СМИ. В нём он в том числе рассказал о влиянии технологий на современную молодёжь, его слова приводит ТАСС.

Владимир Путин заявил, что молодые люди в России пользуются «Телеграмом» и другими мессенджерами, поэтому именно там и нужно с ней общаться. Он также поручил чиновникам активнее вести свои страницы в соцсетях, чтобы получать от аудитории обратную связь и быть с ней в контакте.

Ведь у нас в литературе, в искусстве это противопоставление молодых людей и старого поколения, отцов и детей в нашей литературе классической, эти образы всегда существовали, отцы и дети. Здесь нет нового. А знаете, в чём новое? В технологиях. Эти мессенджеры — «Телеграм» и так далее — используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду. Молодёжная среда, она примерно одинакова. Молодые люди всегда более мобильны, более радикальны. Всегда молодым людям, молодому человеку или девушке кажется, что они сталкиваются с такой-то и с такой-то несправедливостью, и, судя по всему, до них этого никто не видел, а вот они увидели, и сейчас они всем раскроют глаза. И больше того, они полагают, что с этими несправедливостями так легко расправиться, их так легко решить. Если уже повзрослее человек становится, начинает пытаться сам что-то решить, сразу появляется понимание того, что решить-то проблемы можно, но не так просто, как казалось на первый взгляд. Поэтому с людьми надо работать. Нельзя говорить, что вы вот такие, совсем молодые, вы совсем ничего не понимаете и сидите у себя дома там, за стенкой. Так тоже нельзя. Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми и пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях, надо там работать.