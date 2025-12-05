Скидки
The MongolZ обыграла Team Liquid на StarLadder Budapest Major — 2025

The MongolZ справилась с Team Liquid во втором раунде третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 13:9 на Inferno.

В ходе встречи новичок монгольского состава Унудельгер Controlez Баасанжаргал оформил эйс за CT-сторону. Это был четвёртый эйс в ходе первого игрового дня третьей стадии.

Благодаря победе команда из Монголии отправляется на счёт 1-1, а коллектив Джонатана EliGE Яблоновски выходит в сетку 0-2 и находится в одном матче от вылета с мэйджора.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

