PARIVISION — на грани вылета со StarLadder Budapest Major — 2025

Комментарии

PARIVISION не справилась с Natus Vincere во втором раунде третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025, несмотря на хорошее начало. Матч на карте Ancient завершился со счётом 6:13.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
05 декабря 2025, пятница. 00:00 МСК
PARIVISION
Окончен
0 : 1
Natus Vincere

Карта началась с отличной игры благодаря Андрею BELCHONOKK Ясинскому, который в первые четыре раунда набрал K/D 11-0. Однако после нескольких клатчей от NAVI игра пошла не в пользу российского коллектива.

После поражения команда Джами Jame Али упала в корзину 0-2, а украинский клуб вышел в сетку 1-1. Встречи продолжатся 5 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

