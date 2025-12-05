PARIVISION — на грани вылета со StarLadder Budapest Major — 2025

PARIVISION не справилась с Natus Vincere во втором раунде третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025, несмотря на хорошее начало. Матч на карте Ancient завершился со счётом 6:13.

Карта началась с отличной игры благодаря Андрею BELCHONOKK Ясинскому, который в первые четыре раунда набрал K/D 11-0. Однако после нескольких клатчей от NAVI игра пошла не в пользу российского коллектива.

После поражения команда Джами Jame Али упала в корзину 0-2, а украинский клуб вышел в сетку 1-1. Встречи продолжатся 5 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.