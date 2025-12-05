По «Людям в чёрном» снимут новый фильм
Поделиться
По данным Deadline, по франшизе «Люди в чёрном» снимут новый фильм. Над ним будет работать Sony Pictures.
Сценаристом картины выступит Крис Бремнер, который придумал сюжет «Плохих парней до конца». Других подробностей о сюжете или производственной команде нет. Известно, что как только сценарий будет готов, его покажут Уиллу Смиту в надежде, что тот вернётся к роли агента Джея.
«Люди в чёрном» — серия научно-фантастических фильмов, снятая Барри Зонненфельдом и основанная на серии одноимённых комиксов Лоуэлла Каннингема. Первый фильм «Люди в чёрном» был выпущен в 1997 году. Второй фильм «Люди в чёрном 2» — в 2002 году. Третья часть появилась в 2012 году.
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
07:02
-
06:53
-
00:56
-
00:14
- 4 декабря 2025
-
23:56
-
23:17
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
21:45
-
21:37
-
20:55
-
20:34
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:48
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:52
-
18:47
-
18:23
-
17:56
-
17:41
-
17:29
-
17:26
-
16:50
-
16:43
-
16:23
-
16:22
-
15:51
-
15:51
-
15:25
-
15:17