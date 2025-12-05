Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
По «Людям в чёрном» снимут новый фильм
По данным Deadline, по франшизе «Люди в чёрном» снимут новый фильм. Над ним будет работать Sony Pictures.

Сценаристом картины выступит Крис Бремнер, который придумал сюжет «Плохих парней до конца». Других подробностей о сюжете или производственной команде нет. Известно, что как только сценарий будет готов, его покажут Уиллу Смиту в надежде, что тот вернётся к роли агента Джея.

«Люди в чёрном» — серия научно-фантастических фильмов, снятая Барри Зонненфельдом и основанная на серии одноимённых комиксов Лоуэлла Каннингема. Первый фильм «Люди в чёрном» был выпущен в 1997 году. Второй фильм «Люди в чёрном 2» — в 2002 году. Третья часть появилась в 2012 году.

