17:00 Мск
Хоррор «Крипер» от режиссёра «Собирателя душ» выйдет в онлайне 9 декабря

Комментарии

По данным When To Stream, цифровая премьера хоррора «Крипер» от режиссёра «Собирателя душ» и «Обезьяны» Осгуда Перкинса состоится уже 9 декабря.

В США картина вышла 14 ноября, то есть с момента старта зарубежного проката и выхода в онлайне пройдёт меньше месяца.

Сюжет «Крипера» повествует о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

Главные роли в проекте сыграли Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»), Россиф Сазерленд («План Б») и Тесс Дегенштейн («Расследования Мёрдока»).

