Кассовые сборы фильма «Злая. Часть 2» достигли $ 400 млн

По данным Box Office Mojo, мировые сборы фильма «Злая. Часть 2» перевалили за $ 400 млн. С момента выхода в зарубежный прокат не прошло и месяца, а картина уже показывает такой ошеломительный результат.

«Злая. Часть 2» рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе.

Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Тем временем в Universal уже начали работу над другими картинами во вселенной, однако основная «Злая» не получит продолжения в виде третьего фильма или чего-то подобного.