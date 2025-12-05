Блокировать «Телеграм» в России пока не планируют
Поделиться
По словам депутата Андрея Свинцова, «Телеграм» не будут блокировать в России в ближайшее время. Несмотря на опасения пользователей, ничего подобного мессенджеру не грозит.
Свинцов отметил, что «Телеграм» не связан со спецслужбами, а вот другие соцсети в будущем могут ограничить как раз из-за обратного.
Да, я считаю, что постепенно большая часть американских IT-решений будет заблокирована или ограничен к ним доступ. Это связано с тем, что все эти западные компании максимально активно взаимодействуют со спецслужбами Соединённых Штатов.
Депутат отметил, что «Телеграм» также активно сотрудничает с российскими властями, поэтому это одна из причин, по которой мессенджер не тронут.
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
09:12
-
08:16
-
08:05
-
07:02
-
06:53
-
00:56
-
00:14
- 4 декабря 2025
-
23:56
-
23:17
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
21:45
-
21:37
-
20:55
-
20:34
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:48
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:52
-
18:47
-
18:23
-
17:56
-
17:41
-
17:29
-
17:26
-
16:50
-
16:43
-
16:23
-
16:22
-
15:51