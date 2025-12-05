Блокировать «Телеграм» в России пока не планируют

По словам депутата Андрея Свинцова, «Телеграм» не будут блокировать в России в ближайшее время. Несмотря на опасения пользователей, ничего подобного мессенджеру не грозит.

Свинцов отметил, что «Телеграм» не связан со спецслужбами, а вот другие соцсети в будущем могут ограничить как раз из-за обратного.

Да, я считаю, что постепенно большая часть американских IT-решений будет заблокирована или ограничен к ним доступ. Это связано с тем, что все эти западные компании максимально активно взаимодействуют со спецслужбами Соединённых Штатов.

Депутат отметил, что «Телеграм» также активно сотрудничает с российскими властями, поэтому это одна из причин, по которой мессенджер не тронут.