iPhone 17 Air рекордно подешевел в России
По данным Hi-Tech Mail, в России рекордно подешевел сверхтонкий iPhone Air — цена смартфона сейчас на маркетплейсах составляет до 80 тыс. рублей, а оффлайн-магазины предлагают этот смартфон от 67 тыс. рублей.

На старте продаж гаджет продавали от 120 тыс. рублей. Потом цена упала до 100 тыс. рублей и до 90 тыс. рублей, а сейчас смартфон можно купить по самой привлекательной цене.

Интересно, что iPhone 17 показывает низкие продажи, поэтому Apple пришлось сократить производство гаджета. Другие же устройства линейки продаются успешно. Так, востребованность iPhone 17 Pro и Pro Max среди покупателей превышает прошлое поколение смартфонов.

