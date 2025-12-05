Умер звезда первого фильма по Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
Из жизни в возрасте 75 лет ушёл известный актёр Кэри-Хироюки Тагава. Он стал наиболее популярен благодаря запоминающемуся образу злого колдуна Шан Цзуна в первой экранизации Mortal Kombat (в России она называется «Смертельная битва).
В фильмографии Тагава множество проектов, включая «Хатико», «47 ронинов», «Мемуары гейши», «Искусство войны», «Пёрл-Харбор» и другие фильмы и сериалы.
Актёр родился в Токио, а в школьные годы увлёкся боевыми искусствами — сначала изучал основы кен-до, позже — карате. В актёрскую профессию пришёл поздно — впервые он снялся в возрасте 36 лет, после чего продолжил отдавать всего себя кинематографу.
