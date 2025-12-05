Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Фильм ужасов «Пять ночей с Фредди 2» вышел во всём мире

Сегодня в зарубежный прокат вышел фильм ужасов «Пять ночей с Фредди 2». Это продолжение нашумевшей картины 2023 года, которая стала хитом, собрав в мире $ 290 млн при бюджете в $ 20 млн.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжает события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернулся спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Кстати, до России картина доберётся 11 декабря — спустя неделю после раннего запуска по всему миру.

