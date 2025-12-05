Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Расписание 10-го дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Сегодня, 5 декабря, продолжится третья стадия группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут серии в формате best-of-3.

Права на трансляцию матчей Starladder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.

Расписание игр Budapest Major 2025 на пятницу, 5 декабря:

Сетка 2-0:

  • 19:00. MOUZ (Германия) — Team Spirit (Россия);
  • 21:30. FURIA Esports (Бразилия) — G2 Esports (Германия).

Сетка 1-1:

  • 17:00. FaZe Clan (США) — The MongolZ (Монголия);
  • 17:00. B8 Esports (Украина) — Team Vitality (Франция);
  • 18:00. paiN Gaming (Бразилия) — Natus Vincere (Украина);
  • 18:00. Imperial Esports (Бразилия) — Team Falcons (Саудовская Аравия).

Сетка 0-2:

  • 19:00. Team Liquid (Нидерланды) — Passion UA (Украина);
  • 21:30. PARIVISION (Россия) — Team 3DMAX (Франция).
Расписание матчей может измениться из-за длительности встреч.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

