Расписание 10-го дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня, 5 декабря, продолжится третья стадия группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут серии в формате best-of-3.
Права на трансляцию матчей Starladder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.
Расписание игр Budapest Major 2025 на пятницу, 5 декабря:
Сетка 2-0:
- 19:00. MOUZ (Германия) — Team Spirit (Россия);
- 21:30. FURIA Esports (Бразилия) — G2 Esports (Германия).
Сетка 1-1:
- 17:00. FaZe Clan (США) — The MongolZ (Монголия);
- 17:00. B8 Esports (Украина) — Team Vitality (Франция);
- 18:00. paiN Gaming (Бразилия) — Natus Vincere (Украина);
- 18:00. Imperial Esports (Бразилия) — Team Falcons (Саудовская Аравия).
Сетка 0-2:
- 19:00. Team Liquid (Нидерланды) — Passion UA (Украина);
- 21:30. PARIVISION (Россия) — Team 3DMAX (Франция).
Расписание матчей может измениться из-за длительности встреч.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
