Тимоти Шаламе назвал трёх величайших актёров в истории

Тимоти Шаламе, известный по роли Пола Атрейдеса в «Дюне» и другими образами в фильмах, назвал трёх своих самых любимых актёров, которых он также обозначил как величайших.

Выбор Шаламе следующий:

  • Дензел Вашингтон;
  • Кристиан Бэйл;
  • Хоакин Феникс.
Дензел — тот ещё козёл, Кристиан Бэйл — второй козёл, а Хоакин — странный козёл.

Конечно, Тимоти Шаламе говорил о своих коллегах в шутку, наоборот проявляя большое уважение. Самого Шаламе в будущем можно будет увидеть в третьей части «Дюны» (она выйдет 18 декабря 2026 года) и картине «Марти Великолепный», которая выйдет в официальный российский прокат 15 января 2026-го.

