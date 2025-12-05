Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
В Steam выросли минимальные цены на предметы и введена комиссия до 67%

Комментарии

Valve провела крупное изменение правил Торговой площадки Steam: минимальная цена любого предмета теперь фиксирована — $ 0,03, что соответствует 2,31 рубля. Все лоты дешевле этого значения были автоматически сняты, а стоимость вещей вроде дешёвых скинов Counter-Strike 2 выросла в десятки раз.

Однако для продажи предметов с минимальной ценой 2,31 рубля комиссия теперь достигает примерно 60-67%. Привычные 13% сохраняются только при стоимости около 12 рублей и выше.

Цены на дешёвые скины CS 2 после обновления

Фото: Telegram

Ранее минимальные цены в разных валютах отличались: например, 0,03 рубля в российском регионе и $ 0,03. Разница вызывала огромный дисбаланс и давала пространство для накрутки. Теперь Valve уравняла нижний порог глобально.

Дополнительно в некоторых валютах стало невозможно выставлять лоты с копейками — разрешены только целые числа.

Фото
Valve выпустила обновление CS 2 с пропуском и стикерами к StarLadder Budapest Major 2025
