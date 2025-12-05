Скидки
Вышел «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — единый фильм Квентина Тарантино

Комментарии

5 декабря состоялась мировая премьера фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — лента объединила знаменитую дилогию в одну большую картину. Её уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, после чего она выйдет в цифровых сервисах.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Хронометраж «Убить Билла: Кровавое дело целиком» составляет 4 часа 35 минут — картину впервые показывают в формате единого произведения, как её задумывал Квентин Тарантино. Переиздание также получило новый анимационный сегмент, который длится около семи минут.

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.

