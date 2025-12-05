«Попытки напугать вызывают лишь смех»: критики громят хоррор «Пять ночей с Фредди 2»

4 декабря состоялась мировая премьера фильма «Пять ночей с Фредди 2» — продолжения знаменитого хоррора по мотивам серии видеоигр Five Nights at Freddy's. Критики уже посмотрели ленту и опубликовали свои рецензии.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes сиквел рекомендуют к просмотру всего лишь 11% обозревателей. Они отмечают, что продолжение получилось более продуманным, чем первая часть, однако это всё ещё крайне простой хоррор, который создан исключительно для фанатов оригинальных видеоигр. В нём нет какого-то посыла или по-настоящему страшных моментов, чему явно мешает рейтинг «12+».

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме ужасов «Пять ночей с Фредди 2»

«Пять ночей с Фредди 2» лучше первой части просто потому, что она более живая, но логика в ней всё ещё полностью отсутствует.

Многое из того, что происходит на протяжении 104 минут фильма, кажется наигранным, немного дешёвым и, к сожалению, адаптированным к мышлению 12-летнего ребёнка.

Глупый, невыразительный, ненужный и анемичный фильм ужасов категории B, который не обеспечивает мурашек, острых ощущений или крутых убийств.

Это огромный шаг вперёд по сравнению с первым фильмом, но всё ещё недостаточный для хорошего фильма.

«Пять ночей с Фредди 2» — это не столько фильм, сколько серия моментов для фанатов, пасхальных яиц и намёков на общую историю игры, объединённых загадочными сюжетными решениями.

В этом фильме нет ничего ценного, даже адреналина от дешёвого пугающего зрелища. Любые попытки напугать вызывают лишь смех.

Неофициальная премьера фильма «Пять ночей с Фредди 2» в России состоится 11 декабря.