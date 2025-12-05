Вышла трагикомедия «Джей Келли» с Джорджем Клуни в главной роли
Поделиться
Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Джей Келли». Это трагикомедия с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером в главных ролях.
«Джей Келли» рассказывает о взаимоотношениях известного актёра и его менеджера. Вместе они отправляются в путешествие по Европе, по пути вспоминая истории из жизни и размышляя о своей судьбе. Главные роли исполнили Джордж Клуни и Адам Сэндлер.
В фильме также сыграли Лора Дерн, Райли Кио, Эмили Мортимер и Грета Гервиг. Режиссёр — Ноа Баумбак («История о супружестве», «Бесподобный мистер Фокс»).
Трейлер «Джея Келли»
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
14:04
-
13:45
-
13:22
-
13:01
-
12:52
-
12:37
-
12:35
-
12:19
-
11:57
-
11:56
-
10:59
-
10:28
-
10:24
-
09:49
-
09:12
-
08:16
-
08:05
-
07:02
-
06:53
-
00:56
-
00:14
- 4 декабря 2025
-
23:56
-
23:17
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
21:45
-
21:37
-
20:55
-
20:34
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:48
-
19:27