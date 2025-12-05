Скидки
Вышла трагикомедия «Джей Келли» с Джорджем Клуни в главной роли
Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Джей Келли». Это трагикомедия с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером в главных ролях.

«Джей Келли» рассказывает о взаимоотношениях известного актёра и его менеджера. Вместе они отправляются в путешествие по Европе, по пути вспоминая истории из жизни и размышляя о своей судьбе. Главные роли исполнили Джордж Клуни и Адам Сэндлер.

В фильме также сыграли Лора Дерн, Райли Кио, Эмили Мортимер и Грета Гервиг. Режиссёр — Ноа Баумбак («История о супружестве», «Бесподобный мистер Фокс»).

Трейлер «Джея Келли»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

