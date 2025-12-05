Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NVIDIA отказалась от поддержки видеокарт GTX 900 и GTX 1000

NVIDIA отказалась от поддержки видеокарт GTX 900 и GTX 1000
Комментарии

Компания NVIDIA выпустила новый пакет драйверов под версией 590, в котором произошло одно важное изменение. Апдейт больше не поддерживает архитектуры Maxwell, Pascal и Volta, куда входят видеокарты серий GTX 900 и GTX 1000.

Это значит, что NVIDIA прекратила выпуск драйверов для прошлых линеек чипов и теперь поддерживает только актуальные модели, начиная с GTX 1600 и RTX 2000 — они вышли в 2018 году.

Отказ от выпуска драйверов для прошлых поколений не означает, что видеокарты перестанут запускать современные игры. Однако спустя какое-то время для актуальных чипов выйдет важный апдейт, без которого многие новинки перестанут запускаться — такое уже происходило с GTX 600 и более ранними моделями.

Материалы по теме
Для видеокарт RTX 5000 вернули поддержку PhysX в старых играх
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android