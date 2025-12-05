NVIDIA отказалась от поддержки видеокарт GTX 900 и GTX 1000

Компания NVIDIA выпустила новый пакет драйверов под версией 590, в котором произошло одно важное изменение. Апдейт больше не поддерживает архитектуры Maxwell, Pascal и Volta, куда входят видеокарты серий GTX 900 и GTX 1000.

Это значит, что NVIDIA прекратила выпуск драйверов для прошлых линеек чипов и теперь поддерживает только актуальные модели, начиная с GTX 1600 и RTX 2000 — они вышли в 2018 году.

Отказ от выпуска драйверов для прошлых поколений не означает, что видеокарты перестанут запускать современные игры. Однако спустя какое-то время для актуальных чипов выйдет важный апдейт, без которого многие новинки перестанут запускаться — такое уже происходило с GTX 600 и более ранними моделями.