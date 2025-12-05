Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
10 лучших фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства

Американский институт киноискусства опубликовал 10 лучших фильмов и сериалов 2025 года. В топ вошли произведения, набравшие больше всего голосов среди членов некоммерческой организации.

Так, в списке лучших фильмов года неожиданно оказался третий «Аватар» Джеймса Кэмерона — он расположился вместе с привычными «Битва за битвой», «Гамнетом» и «Франкенштейном» Гильермо Дель Торо.

Лучшие фильмы 2025 года по версии Американского института киноискусства:

  • «Аватар: Пламя и Пепел»
  • «Бугония»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Джей Келли»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов»
  • «Злая: Часть 2».

Среди сериалов ведомство особенно выделило новые шоу — среди них фантастическое шоу «Из многих» от автора «Во все тяжкие», хитовый «Переходный возраст» от Netflix и медицинское шоу «Больница Питт» от HBO.

Лучшие сериалы 2025 года по версии Американского института киноискусства:

  • «Переходный возраст»
  • «Андор» (2-й сезон)
  • «Смерть от молнии»
  • «Дипломатка» (3-й сезон)
  • «Подноготная»
  • «Больница Питт»
  • «Из многих»
  • «Разделение» (2-й сезон)
  • «Киностудия»
  • «Задание».
