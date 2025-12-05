10 лучших фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства

Американский институт киноискусства опубликовал 10 лучших фильмов и сериалов 2025 года. В топ вошли произведения, набравшие больше всего голосов среди членов некоммерческой организации.

Так, в списке лучших фильмов года неожиданно оказался третий «Аватар» Джеймса Кэмерона — он расположился вместе с привычными «Битва за битвой», «Гамнетом» и «Франкенштейном» Гильермо Дель Торо.

Лучшие фильмы 2025 года по версии Американского института киноискусства:

«Аватар: Пламя и Пепел»

«Бугония»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Джей Келли»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Грешники»

«Сны поездов»

«Злая: Часть 2».

Среди сериалов ведомство особенно выделило новые шоу — среди них фантастическое шоу «Из многих» от автора «Во все тяжкие», хитовый «Переходный возраст» от Netflix и медицинское шоу «Больница Питт» от HBO.

Лучшие сериалы 2025 года по версии Американского института киноискусства: