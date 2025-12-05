Скидки
Кит Харингтон сыграет в триллере Count My Lies с Линдси Лохан и Шейлин Вудли

Комментарии

Британский актёр Кит Харингтон присоединился к актёрскому составу мини-сериала Count My Lies. Звезда «Игры престолов» сыграет одну из ведущей ролей в будущем шоу вместе с Линдси Лохан («Чумовая пятница») и Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»).

Сериал расскажет историю патологической лгуньи Слоан, которая устраивается няней к Вайолет и Джею. Сперва девушка считает, что нашла работу мечты, но потом узнаёт, что семья скрывает множество тайн, которые могут привести к катастрофе её саму. Харингтон сыграет отца семейства Джея, его жену Вайолет воплотит Линдси Лохан, а в няню перевоплотится Шейлин Вудли.

Съёмки Count My Lies должны начаться в ближайшие месяцы, а премьера мини-сериала состоится в онлайн-кинотеатре Hulu. У проекта пока нет даты выхода.

