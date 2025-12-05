Скидки
Новости

В Детройте установили большую статую Робокопа

В американском городе Детройте установили большую статую Робокопа. Теперь бронзовая скульптура располагается возле восточного рынка.

Статую создали высотой около 3,5 метра и весом 1,5 тонны. Впервые её хотели создать ещё в 2010 году, но тогда мэр не одобрил проект. Спустя два года жители начали собирать деньги на создание статуи и её начал делать местный скульптор Джорджио Гикас — он завершил работу к 2017 году. После этого установить скульптуру мешали различные обстоятельства, в том числе пандемия коронавируса.

В 2023 году здание на восточном рынке выкупила кинокомпания Free Age. Директор организации Джим Тоскано рассказал, что не мог отказаться от Робокопа из-за крутости идеи.

Фантастический боевик «Робокоп» от режиссёра Пола Верховена вышел в 1987 году. События фильма разворачиваются в Детройте, который погряз в преступности. Сюжет повествует о полицейском Алексе Мёрфи, которого расстреливают бандиты. Местная компания возвращает его к жизни, превращая в киборга. Картина со временем стала культовой и получила два сиквела, мультсериал, а также перезапуск 2014 года.

