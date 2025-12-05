В Tanks Blitz началось новогоднее событие с подарками и Волшебной каретой

Группа компаний «Леста Игры» сообщила о старте праздничного события в онлайн-игре Tanks Blitz. На протяжении декабря игроков ждут различные ивенты в честь Нового года.

Событие принесло в проект изменённый ангар с праздничной атмосферой. Центральным ивентом декабря стал сбор украшений для ёлки. Игроки смогут получать игрушки в различных активностях, чтобы повышать уровень праздника в ангаре. За каждый пройденный этап можно получить награды, а финальным призом станет тяжёлый премиум танк VIII уровня Char Lourd AP58 и анимированный фон профиля «Время чудес»

Фото: «Леста Игры»

В преддверии Нового года в игре появилась «Волшебная карета». С её помощью можно обменивать оставшиеся ёлочные игрушки на различные награды. Кроме того, в Tanks Blitz можно получать «Открытки» из розыгрыша «Новогоднее голдовство». За каждой скрывается от 500 и больше золота.

В проекте также появилась возможность стать «Волшебником» благодаря легендарному камуфляжу для 50TP Tyszkiewicza, который доступен в новом эпизоде «Когда ёлки были большими». В нём также можно получить камуфляжи «Северный экспресс» и «Зимний сон». С 11 декабря в игре появятся снежные шары — их можно трясти, чтобы получить новую технику и другие награды.