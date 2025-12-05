Вышел трейлер сериала «Маяк» с Юлией Снигирь — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Маяк». Драматический сериал стартует уже скоро, дату премьеры назовут позже.

Сюжет сериала расскажет историю студента Егора, который заботится о младшем брате с ДЦП, пока родители прячутся от проблем в работе. Однажды в его колледже появляется молодая преподавательница литературы, которая пробуждает в нём невероятные чувства и желание жить для себя. Однако этот непростой выбор оборачивается трагедией, меняющей судьбу всей семьи.

Главные роли в сериале исполнили Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Марина Васильева («Нелюбовь»), Макар Хлебников («Кончится лето») и Евгений Кунцевич («Подростки. Первая любовь»). Режиссёром «Маяка» выступила Иля Малахова («Здравствуй, мама»).