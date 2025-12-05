Мистический сериал «Карта желаний» стартует 1 января — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату премьеры сериала «Карта желаний». Комедийное шоу стартует 1 января. Всего в первый сезон войдёт восемь серий.

Сюжет сериала повествует о 30-летней Олесе, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.

Главные роли в «Карте желаний» сыграли Надежда Лумпова («Тихий Дон»), Дарья Руденок («Комбинация»), Илья Лыков («Алиса в Стране чудес») и Ольга Кузьмина («Кухня»). Режиссёром и продюсером комедийного шоу выступила Оксана Мафагел («Капельник»).