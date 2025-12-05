Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Сериал Карта желаний, 1 сезон (2026): дата выхода, где смотреть в хорошем качестве, трейлер

Мистический сериал «Карта желаний» стартует 1 января — трейлер
Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату премьеры сериала «Карта желаний». Комедийное шоу стартует 1 января. Всего в первый сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет сериала повествует о 30-летней Олесе, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.

Главные роли в «Карте желаний» сыграли Надежда Лумпова («Тихий Дон»), Дарья Руденок («Комбинация»), Илья Лыков («Алиса в Стране чудес») и Ольга Кузьмина («Кухня»). Режиссёром и продюсером комедийного шоу выступила Оксана Мафагел («Капельник»).

