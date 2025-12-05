Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стильные постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — выход в 2026 году

Стильные постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — выход в 2026 году
Комментарии

Компания Amazon опубликовала стильные постеры супергеройского сериала «Паук-Нуар». Премьера шоу про альтернативную версию Человека-паука состоится на стриминговом сервисе Prime Video в 2026 году.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала рассказали, что проект выпустят в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Главную роль в шоу сыграл знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В сериале также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).

О другом популярном сериале:
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android