Стильные постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — выход в 2026 году

Компания Amazon опубликовала стильные постеры супергеройского сериала «Паук-Нуар». Премьера шоу про альтернативную версию Человека-паука состоится на стриминговом сервисе Prime Video в 2026 году.

Фото: Amazon

Сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала рассказали, что проект выпустят в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Главную роль в шоу сыграл знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В сериале также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).