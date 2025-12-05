Системные требования футсима UFL — игра вышла на ПК
Студия Strikerz опубликовала системные требования для UFL — нового футбольного симулятора. Для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i7 6700 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060.
Для комфортной игры на высоких настройках графики необходима сборка c Intel Core i7 6700 и NVIDIA GeForce GTX 1660. Релиз футбольного проекта состоялся на ПК 5 декабря.
Минимальные системные требования
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7 6700
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 570
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 40 ГБ SSD.
Рекомендуемые системные требования
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7 6700 или AMD Ryzen 7 2700 Х
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX-5600 XT
- Оперативная память: 12 ГБ
- Место на диске: 40 ГБ SSD
