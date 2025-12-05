Скидки
Системные требования футсима UFL — игра вышла на ПК

Системные требования футсима UFL — игра вышла на ПК
Студия Strikerz опубликовала системные требования для UFL — нового футбольного симулятора. Для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i7 6700 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060.

Для комфортной игры на высоких настройках графики необходима сборка c Intel Core i7 6700 и NVIDIA GeForce GTX 1660. Релиз футбольного проекта состоялся на ПК 5 декабря.

Минимальные системные требования Anno 117: Pax Romana

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7 6700
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 570
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 40 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования Anno 117: Pax Romana

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7 6700 или AMD Ryzen 7 2700 Х
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX-5600 XT
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Место на диске:  40 ГБ SSD
