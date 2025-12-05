Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Постеры с героями комедии «Анаконда» с Джеком Блэком — выход 25 декабря

Компания Sony Pictures представила постеры с героями фильма «Анаконда». Приключенческая комедия выйдет в мировом прокате 25 декабря.

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Картина повествует о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.

Главные роли в «Анаконде» сыграли Джек Блэк («Minecraft в кино»), Пол Радд («Мстители: Финал») и Тандиве Ньютон («В погоне за счастьем»). Режиссёром ленты выступил Том Гормикэн — автор знаменитой комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем.

