«Хотели снять современный «Титаник»: Марго Робби — о фильме «Грозовой перевал»

Издание Vogue взяло интервью у знаменитой актрисы Марго Робби («Барби»). Она рассказала о предстоящем фильме «Грозовой перевал», где сыграла главную роль.

По словам актрисы, когда она разговаривала о картине с режиссёром Эмиральд Феннел, постановщица сказала, что планирует снять «Титаник» современного поколения. Робби также отметила, что драма станет отличным фильмом для свиданий.

Это литературная классика, визуально ошеломляющая и очень эмоциональная. В одном из наших первых разговоров об этом фильме я спросила Эмиральд, о каком результате она мечтает. Она ответила: «Хочу, чтобы это был «Титаник» современного поколения». Думаю, будет потрясающий фильм для свиданий.

«Грозовой перевал» выйдет 11 февраля. Лента представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте 1847 года. Сюжет повествует об истории любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как со слугой и избивает его. Главную роль, помимо Марго Робби, сыграл Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).

