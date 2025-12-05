Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Анонс Silent Road — хоррора про таксиста в Японии

Анонс Silent Road — хоррора про таксиста в Японии
Комментарии

Студия Endflame анонсировала хоррор Silent Road. Видеоигра выйдет на ПК в 2026 году. Проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Endflame.

Silent Road представляет собой психологический хоррор от первого лица. Пользователям дадут возможность взять на себя управление таксистом, который работает в ночную смену в лесном регионе Японии. Задача игрока — выжить во время столкновения со сверхъестественными силами.

Игроку предстоит помогать пассажирам, выполняя их тревожные просьбы. В игре необходимо прокладывать путь по запутанным дорогам и раскрывать паранормальные тайны. Русская локализация в проекте не заявлена.

