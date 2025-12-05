Скидки
Стартовал сериал «Спартак: Дом Ашура» — вышли два эпизода

Стартовал сериал «Спартак: Дом Ашура» — вышли два эпизода
5 декабря стартовал сериал «Спартак: Дом Ашура» — спин-офф знаменитого проекта «Кровь и песок». Два эпизода уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе STARZ. В России первые серии можно будет посмотреть 6 декабря. Всего в проект войдёт 10 серий.

Сюжет сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.

Главные роли в «Доме Ашура» сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт — он ответственен за создание оригинального «Спартака» и сериала «Сорвиголова».

Как смотреть сериал «Спартак: Дом Ашура»:
Расписание выхода сериала «Спартак: Дом Ашура»
