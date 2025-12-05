Vitality и The MongolZ одержали вторые победы на мэйджоре и поборются за выход в плей-офф

На третьем групповом этапе StarLadder Budapest Major — 2025 определились ещё два коллектива, которые сыграют за выход в плей-офф. Team Vitality и The MongolZ оформили вторые победы в формате best-of-1.

Team Vitality уверенно разобралась с B8 Esports на Inferno — 13:2. Команда Робина ropz Коля быстро захватила контроль над картой и не позволила сопернику зацепиться ни за экономику, ни за ритм игры. В следующем раунде Team Vitality поборется за выход в плей-офф, а B8 предстоит встреча за выживание.

The Mongolz одержали важную победу над FaZe Clan на Mirage — 13:7. Коллектив из Монголии контролировал матч с первых раундов и снова подтвердил стабильную форму на мэйджоре. Теперь The MongolZ выйдет на матч за плей-офф, а FaZe Clan придётся бороться за слот в корзине 1-2.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.