Главная Чемп.Play Новости

Фильм по «Острым козырькам» с Киллианом Мёрфи выйдет 20 марта — постер

Фильм по «Острым козырькам» с Киллианом Мёрфи выйдет 20 марта — постер
Компания Netflix представила первый постер полнометражного фильма по знаменитому сериалу «Острые козырьки». Картина выйдет на стриминговом сервисе 20 марта 2026 года.

Фото: Netflix

Лента получила подзаголовок The Immortal Man («Бессмертный человек»). События фильма развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Главную роль вновь исполнит звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мёрфи.

В картине также снялись Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Тим Рот («Бешеные псы»). Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального шоу. Помимо полнометражного фильма, «Острые козырьки» получат ещё два сезона сериала. Сюжет будущего проекта сконцентрируется на новом поколении семьи Шелби, которое будет бороться за право обладания масштабным проектом реконструкции Бирмингема.

О продолжении сериала «Острые козырьки»:
Сериал «Острые козырьки» получит продолжение
