Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мрачные кадры второй части пятого сезона «Очень странных дел» — релиз 26 декабря

Мрачные кадры второй части пятого сезона «Очень странных дел» — релиз 26 декабря
Комментарии

Cтриминговый сервис Netflix представил мрачные кадры второй половины пятого сезона «Очень странных дел». Следующие три эпизода выйдут в ночь на 26 декабря, а премьера большого финала состоится 1 января.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Авторы шоу рассказали, что во второй половине сериала покажут воспоминания главного злодея.

Первые четыре серии уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Netflix. Они стартовали с 59 млн просмотров, что стало рекордом для Netflix.

О начале финального сезона «Очень странных дел»:
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android