Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Платонические отношения» с Сетом Рогеном продлили на третий сезон

Сериал «Платонические отношения» с Сетом Рогеном продлили на третий сезон
Комментарии

Компания Apple объявила о продлении сериала «Платонические отношения» на третий сезон. Проект с Сетом Рогеном и Роуз Бирн продолжится в онлайн-кинотеатре Apple TV, дату выхода третьего сезона назовут позже.

«Платонические отношения» рассказывают о мужчине и женщине, переживающих кризис среднего возраста. Друзья юности испытывают проблемы в своих семьях, но после встречи спустя много лет готовы на что-то большее.

Первый сезон картины вышел в 2023 году и получил высокие оценки от зрителей и критиков. Второй сезон вышел осенью 2025-го и также получил положительные отзывы от аудитории Apple TV и журналистов.

Материалы по теме
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android